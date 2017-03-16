возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя

Условия возврата и обмена

Компания осуществляет возврат и обмен этого товара в соответствии с требованиями законодательства.

Сроки возврата

Возврат возможен в течение 14 дней после получения (для товаров надлежащего качества).

Обратная доставка товаров осуществляется за счет покупателя.

Допускается возможность возврата качественного товара при соблюдении установленных условий (ст. 28 Закона Республики Беларусь от 09.01.2002 № 90-З «О защите прав потребителей»; далее – Закон). Условия возврата качественного товара: – товар относится к непродовольственной группе; – товар не эксплуатировался; – товар сохранил свои потребительские свойства; – товар не содержится в перечне не подлежащих обмену и возврату товаров. Покупатель вправе в течение 14 дней с момента передачи ему непродовольственного товара возвратить товар надлежащего качества или обменять его на аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации, произведя в случае разницы в цене необходимый перерасчет с продавцом. При этом требование покупателя об обмене либо возврате товара подлежит удовлетворению, если товар не был в употреблении, сохранены его потребительские свойства, товарный вид. Товары надлежащего качества, выполненные по индивидуальному заказу, обмену и возврату не подлежат.