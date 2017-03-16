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Интернет-магазин "Авторадости"
Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна

220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.04.2018

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь

УНП: 192788149

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.03.2017

Ссылка на свидетельство/лицензию

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
Суббота10:00 — 13:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 616-03-66
Интернет-магазин "Авторадости"
Минск, Беларусь
info@avtoradosti.by+375296160366
info@avtoradosti.by
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 616-03-66
+375296360366
Коврики резиновые Seintex для Ford Focus III (2011-2015 / 2015-) / Форд Фокус [82798]

Коврики резиновые Seintex для Ford Focus III (2011-2015 / 2015-) / Форд Фокус [82798]

90 руб./комплект

  • В наличии
  • Код: 16-016-001-0088
Коврики резиновые Seintex для Ford Focus III (2011-2015 / 2015-) / Форд Фокус [82798]
Коврики резиновые Seintex для Ford Focus III (2011-2015 / 2015-) / Форд Фокус [82798]В наличии
90 руб./комплект
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+375 (29) 616-03-66
Купить
+375 (29) 616-03-66
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Описание
Характеристики
Коврики изготовлены из качественной, плотной резины. Они обладают практичной системой сбора воды: это увеличенный бортик (около 2см.), а также ячейки (клетка) за счет чего вода и грязь хорошо задерживаетя в ковриках, исключая протекания. Обратная сторона ковриков с шипами противоскольжения, увеличенная толщина под ногами водителя. Коврики спроектированы при помощи современного 3D сканера, и поэтому идеально располагаются в салоне.
Основные
Производитель  Seintex
Страна производительРоссия
МаркаFord
МатериалРезина
СостояниеНовое
Тип коврикаКоврики в салон
Тип комплектаПолный комплект
Цвет Черный
Пользовательские характеристики
Размер ковриковМодельные
Информация для заказа
  • Цена: 90 руб./комплект
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