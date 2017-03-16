Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна
220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь
УНП: 192788149
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 16.03.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
|День
|Время работы
|Понедельник
|10:00 — 18:00
|Вторник
|10:00 — 18:00
|Среда
|10:00 — 18:00
|Четверг
|10:00 — 18:00
|Пятница
|10:00 — 18:00
|Суббота
|10:00 — 13:00
|Воскресенье
|Выходной
75 руб./комплект
|День
|Время работы
|Перерыв
|Понедельник
|10:00 — 18:00
|Вторник
|10:00 — 18:00
|Среда
|10:00 — 18:00
|Четверг
|10:00 — 18:00
|Пятница
|10:00 — 18:00
|Суббота
|10:00 — 13:00
|Воскресенье
|Выходной
* Время указано для региона: Беларусь, Минск
Компания Norplast применяет самый современный качественный композитный материал, который не имеет в своем составе вредных для здоровья примесей. С 2007 года для производства изделий используется экологически безопасный материал – термопластичный вулканизат (TPV). Материал эластичный и износостойкий, сочетает лучшие качества каучука и полимера.
|Основные
|Производитель
|NORPLAST
|Страна производитель
|Россия
|Марка
|Ford
|Материал
|Полиуретан
|Состояние
|Новое
|Тип коврика
|Коврики в салон
|Тип комплекта
|Полный комплект
|Цвет
|Черный
|Пользовательские характеристики
|Размер ковриков
|Модельные