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Интернет-магазин "Авторадости"
Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна

220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.04.2018

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь

УНП: 192788149

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.03.2017

Ссылка на свидетельство/лицензию

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
Суббота10:00 — 13:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 616-03-66
Интернет-магазин "Авторадости"
Минск, Беларусь
info@avtoradosti.by+375296160366
info@avtoradosti.by
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 616-03-66
+375296360366
Коврики для Ford Focus III (2015-) 3D / Форд Фокус (Norplast)

Коврики для Ford Focus III (2015-) 3D / Форд Фокус (Norplast)

75 руб./комплект

  • В наличии
  • Код: 16-069-000-0616
Коврики для Ford Focus III (2015-) 3D / Форд Фокус (Norplast)
Коврики для Ford Focus III (2015-) 3D / Форд Фокус (Norplast)В наличии
75 руб./комплект
Купить
+375 (29) 616-03-66
Купить
+375 (29) 616-03-66
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
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Описание
Характеристики

Компания Norplast применяет самый современный качественный композитный материал, который не имеет в своем составе вредных для здоровья примесей. С 2007 года для производства изделий  используется экологически безопасный материал – термопластичный вулканизат (TPV). Материал эластичный и износостойкий, сочетает лучшие качества каучука и полимера.

 

Основные
Производитель   NORPLAST
Страна производительРоссия
МаркаFord
МатериалПолиуретан
СостояниеНовое
Тип коврикаКоврики в салон
Тип комплектаПолный комплект
Цвет Черный
Пользовательские характеристики
Размер ковриковМодельные
Информация для заказа
  • Цена: 75 руб./комплект
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