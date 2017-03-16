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Интернет-магазин "Авторадости"
Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна

220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.04.2018

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь

УНП: 192788149

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.03.2017

Ссылка на свидетельство/лицензию

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
Суббота10:00 — 13:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 616-03-66
Интернет-магазин "Авторадости"
Минск, Беларусь
info@avtoradosti.by+375296160366
info@avtoradosti.by
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 616-03-66
+375296360366
Чехлы для Ford Focus III (11-15, 14-) [Z08] (O.S.1/3, подг.2+2+1, подл.пер.1)

Чехлы для Ford Focus III (11-15, 14-) [Z08] (O.S.1/3, подг.2+2+1, подл.пер.1)

146 руб./комплект

  • В наличии
  • Код: 28-004-000-0194
Чехлы для Ford Focus III (11-15, 14-) [Z08] (O.S.1/3, подг.2+2+1, подл.пер.1)
Чехлы для Ford Focus III (11-15, 14-) [Z08] (O.S.1/3, подг.2+2+1, подл.пер.1)В наличии
146 руб./комплект
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+375 (29) 616-03-66
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+375 (29) 616-03-66
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Описание
Характеристики
PPHU «ATRA» является польским производителем автомобильных покрытий и аксессуаров. Фирма работает на рынке с 1993 года. Современный парк машин и, прежде всего, опытный, квалифицированный персонал - это уверенность в том, что продукты, подписанные маркой «ATRA», сделаны с вниманием к каждой детали.
Основные атрибуты
Производитель  Atra
Страна производительПольша
МаркаFord
СостояниеНовое
Тип чехлаЧехол на сидения
Пользовательские характеристики
МатериалТкань
Цветовая гаммаТемно-серый (графит)
Информация для заказа
  • Цена: 146 руб./комплект
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