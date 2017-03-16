Компания Rezaw - Plast начала свою деятельность в 1982 году. Современный парк машин, новейшие технологии, высокая квалификация сотрудников и современный стиль управления, поддерживаемый сертификатом ISO 9001-2008, являются гарантией высококачественной продукции. Rezaw - Plast - это три современных завода, расположенных в деревнях Zaborów, Karczew, и Józefów под Варшавой. Контрольный отдел компании, имеющий собственную лабораторию, контролирует производственный процесс и контролирует технические параметры изделий, гарантируя их соответствие требуемым стандартам.

Коврики в салон изготовлены из резиновой смеси и не имеют запаха. Неприятный запах резины устранен при производстве. Благодаря наличию высоких бортов салон автомобиля защищен от воды и грязи.

Дизайн ковриков - противоскользящий рельефный рисунок. Для повышения противоскользящего эффекта производитель предусмотрел фиксацию ковриков на пластиковые клипсы под штатные крепления.