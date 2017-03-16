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Интернет-магазин "Авторадости"
Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна

220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.04.2018

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь

УНП: 192788149

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.03.2017

Ссылка на свидетельство/лицензию

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
Суббота10:00 — 13:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375 (29) 616-03-66
Интернет-магазин "Авторадости"
Минск, Беларусь
info@avtoradosti.by+375296160366
info@avtoradosti.by
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375 (29) 616-03-66
+375296360366
Коврики для Ford Focus III (2011-2018) / Форд Фокус [200614] (Rezaw-Plast)

Коврики для Ford Focus III (2011-2018) / Форд Фокус [200614] (Rezaw-Plast)

88 руб./комплект

  • В наличии
  • Код: 16-026-004-0062
Коврики для Ford Focus III (2011-2018) / Форд Фокус [200614] (Rezaw-Plast)
Коврики для Ford Focus III (2011-2018) / Форд Фокус [200614] (Rezaw-Plast)В наличии
88 руб./комплект
Купить
+375 (29) 616-03-66
Купить
+375 (29) 616-03-66
возврат товара в течение 14 дней за счет покупателя
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Описание
Характеристики
     Компания Rezaw - Plast начала свою деятельность в 1982 году. Современный парк машин, новейшие технологии, высокая квалификация сотрудников и современный стиль управления, поддерживаемый сертификатом ISO 9001-2008, являются гарантией высококачественной продукции. Rezaw - Plast - это три современных завода, расположенных в деревнях Zaborów, Karczew, и Józefów под Варшавой. Контрольный отдел компании, имеющий собственную лабораторию, контролирует производственный процесс и контролирует технические параметры изделий, гарантируя их соответствие требуемым стандартам. 

     Коврики в салон изготовлены из резиновой смеси и не имеют запаха. Неприятный запах резины устранен при производстве. Благодаря наличию высоких бортов салон автомобиля защищен от воды и грязи.

         

     Дизайн ковриков - противоскользящий рельефный рисунок. Для повышения противоскользящего эффекта производитель предусмотрел фиксацию ковриков на пластиковые клипсы под штатные крепления.

        

Основные
Производитель  Rezaw-plast
Страна производительПольша
МаркаFord
МатериалПолиуретан
СостояниеНовое
Тип коврикаКоврики в салон
Тип комплектаПолный комплект
Цвет Черный
Пользовательские характеристики
Размер ковриковМодельные
Информация для заказа
  • Цена: 88 руб./комплект
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