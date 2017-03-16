Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна
220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348
Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь
УНП: 192788149
Регистрационный орган: Минский горисполком
Дата регистрации компании: 16.03.2017
Ссылка на свидетельство/лицензию
Режим работы:
|День
|Время работы
|Понедельник
|10:00 — 18:00
|Вторник
|10:00 — 18:00
|Среда
|10:00 — 18:00
|Четверг
|10:00 — 18:00
|Пятница
|10:00 — 18:00
|Суббота
|10:00 — 13:00
|Воскресенье
|Выходной