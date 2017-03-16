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Интернет-магазин "Авторадости"
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Информация для покупателя

Индивидуальный предприниматель Бабич Юлия Станиславовна

220055, г. Минск, ул. Лещинского, д. 14а, 3 этаж, пав. 348

Дата регистрации в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 10.04.2018

Номер в Торговом реестре/Реестре бытовых услуг: 411896, Республика Беларусь

УНП: 192788149

Регистрационный орган: Минский горисполком

Дата регистрации компании: 16.03.2017

Ссылка на свидетельство/лицензию

Режим работы:

ДеньВремя работы
Понедельник10:00 — 18:00
Вторник10:00 — 18:00
Среда10:00 — 18:00
Четверг10:00 — 18:00
Пятница10:00 — 18:00
Суббота10:00 — 13:00
ВоскресеньеВыходной
Контакты
+375296160366
Интернет-магазин "Авторадости"
БеларусьМинск
info@avtoradosti.by+375296160366
info@avtoradosti.by
Наличие документов
Знак Наличие документов означает, что компания загрузила свидетельство о государственной регистрации для подтверждения своего юридического статуса компании или индивидуального предпринимателя.
+375296160366
+375296360366

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